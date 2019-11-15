دولي

عزل ترامب.. "اتهام خطير" من بيلوسي للرئيس الأميركي

عزل ترامب.. "اتهام خطير" من بيلوسي للرئيس الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أمس الخميس، إن الرئيس  دونالد ترامب أقر بالقيام بأفعال ترقى إلى حد الرشوة في فضيحة أوكرانيا محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة ترامب.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي: "الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات. هذه رشوة. ما أقر به الرئيس ويقول إنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض. إنها رشوة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات، التي تصب في صالحه.

وقدمت الأموال لكييف في وقت لاحق، وكان الكونغرس قد أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين، الذين تدعمهم روسيا في الجزء الشرقي من البلاد، فيما ينفى ترامب ارتكاب أي مخالفة.

وأدلت بيلوسي بتصريحاتها بعد يوم من بدء أول جلسات علنية في تحقيق المساءلة بمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، والذي أعلنت بيلوسي عنه في أيلول/سبتمبر. 

ومن المقرر أن تدلي شخصية محورية أخرى هي السفيرة الأميركية السابقة لكييف، مارييو فانوفيتش، بشهادتها الجمعة.

وإذا وافق مجلس النواب على توجيه اتهامات رسمية لترامب، فسيجري مجلس الشيوخ عندئذ محاكمة  لتحديد إن كان ينبغي إدانته بالتهم وعزله من منصبه، ولم يبد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ أي تأييد يذكر لعزل ترامب.

ويركز التحقيق على مكالمة هاتفية بتاريخ 25 تموز/يوليو طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق فساد مع بايدن وابنه هانتر وفي أمر نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليست روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وقارنت بيلوسي تصرفات ترامب بأفعال الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت التي أدت لأن يكون الرئيس الأميركي الوحيد الذي يستقيل من منصبه في عام 1974.

وأضافت أن تحرك ترامب لطلب مساعدة قوة أجنبية في الانتخابات الأميركية وعرقلة المعلومات بشأن ذلك، والذي سمته تسترا، "يجعل ما قام به نيكسون يبدو ضئيلا".

أخبار ذات صلة

بقي ستة أيام.. هل يستطيع غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

بقي ستة أيام.. هل يستطيع غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

واشنطن تعلق على إقامة قاعدة (هليكوبتر) روسية في سوريا

واشنطن تعلق على إقامة قاعدة (هليكوبتر) روسية في سوريا

خلاف داخل التحالف الدولي بسبب عناصر تنظيم الدولة

خلاف داخل التحالف الدولي بسبب عناصر تنظيم الدولة

جرحى في إطلاق نار بمدرسة ثانوية قرب لوس انجلس

جرحى في إطلاق نار بمدرسة ثانوية قرب لوس انجلس

نتنياهو: حققنا أهداف العملية العسكرية بأكملها ويمكننا الوصول لأي شخص حتى بفراشه

نتنياهو: حققنا أهداف العملية العسكرية بأكملها ويمكننا الوصول لأي شخص حتى بفراشه

أردوغان يعيد لترامب رسالته ويحذره ألا يتصرف &#34;كالأحمق&#34;

أردوغان يعيد لترامب رسالته ويحذره ألا يتصرف "كالأحمق"

بوتين: الاقتصاد العالمي تضرر جراء المنافسة غير النزيهة والعقوبات الأحادية

بوتين: الاقتصاد العالمي تضرر جراء المنافسة غير النزيهة والعقوبات الأحادية

روحاني: أمريكا تسعى إلى استغلال موجة التظاهرات في لبنان وتحويلها إلى حرب داخلية

روحاني: أمريكا تسعى إلى استغلال موجة التظاهرات في لبنان وتحويلها إلى حرب داخلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال ما تزال تشكل بوصلة كفاحنا الوطني

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال ما تزال تشكل بوصلة كفاحنا الوطني

المطران حنا: نرفض هذا العبث الخطير بطابع مدينتنا المقدسة

المطران حنا: نرفض هذا العبث الخطير بطابع مدينتنا المقدسة

الاحتلال يعتقل مواطنين شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنين شرق بيت لحم

الميزان يستنكر جريمة دير البلح وييطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين وتفعيل المحاسبة

الميزان يستنكر جريمة دير البلح وييطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين وتفعيل المحاسبة

أبو مويس يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون المشترك

أبو مويس يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون المشترك

جبهة النضال الشعبي: شعبنا مصمم على تحقيق الحرية والاستقلال

جبهة النضال الشعبي: شعبنا مصمم على تحقيق الحرية والاستقلال

الهيئة الدولية &#34;حشد&#34; تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين

الهيئة الدولية "حشد" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين

منوعات

هاني رمزي: هكذا خسرت 22 كيلو جرام من وزني

هاني رمزي: هكذا خسرت 22 كيلو جرام من وزني

تعليقات أصالة على المسرح تعزز أنباء انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان

تعليقات أصالة على المسرح تعزز أنباء انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان

تامر عاشور يعلن فسخ خطبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي

تامر عاشور يعلن فسخ خطبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي

شاهد.. حين تعرض محمد حماقي للضرب بسبب فتاة

شاهد.. حين تعرض محمد حماقي للضرب بسبب فتاة

هذه الطفلة أصبحت فنانة مشهورة.. تعرف عليها

هذه الطفلة أصبحت فنانة مشهورة.. تعرف عليها

بعد أكثر من نصف قرن..موسيقيون يفجرون مفاجأة بشأن أغنية &#34;الأطلال&#34; لأم كلثوم

بعد أكثر من نصف قرن..موسيقيون يفجرون مفاجأة بشأن أغنية "الأطلال" لأم كلثوم

الشقيقة الكبرى لنوال الكويتية تشعل المواقع بجمالها

الشقيقة الكبرى لنوال الكويتية تشعل المواقع بجمالها

رانيا يوسف بالحجاب توجه رسالة &#34;مُستفزة&#34; للجمهور

رانيا يوسف بالحجاب توجه رسالة "مُستفزة" للجمهور

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بتدمير حياة أولادها.. وترفض الزواج بعده

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بتدمير حياة أولادها.. وترفض الزواج بعده

محمد عساف وحلا الترك يعتذران عن حفلهما في السعودية

محمد عساف وحلا الترك يعتذران عن حفلهما في السعودية

عربي

البرلمان الجزائري يتبنى قانونا اقتصاديا &#34;مثيرا للجدل&#34;

البرلمان الجزائري يتبنى قانونا اقتصاديا "مثيرا للجدل"

جرحى بإطلاق رصاص خلال الاحتجاجات في ساحة الخلاني بالعراق

جرحى بإطلاق رصاص خلال الاحتجاجات في ساحة الخلاني بالعراق

وزير الخارجية الأردني: ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن

وزير الخارجية الأردني: ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن

جنبلاط: اتخذت القرار بالانضمام رسميًا إلى الحراك الشعبي اللبناني

جنبلاط: اتخذت القرار بالانضمام رسميًا إلى الحراك الشعبي اللبناني