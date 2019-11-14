دولي

نتنياهو: حققنا أهداف العملية العسكرية بأكملها ويمكننا الوصول لأي شخص حتى بفراشه

نتنياهو: حققنا أهداف العملية العسكرية بأكملها ويمكننا الوصول لأي شخص حتى بفراشه
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الجيش الإسرائيلي على وشك إنهاء العملية العسكرية في القطاع، مشيداً بالجيش و(شاباك) على ما وصفه "الإنجاز العظيم الذي حققاه".

وأضاف في تصريحات له خلال جولة تفقدية في بطارية قبة حديدية: أنه تم تحقيق أهداف العملية بأكملها، وكانت تسعى إلى استهداف قائد الجهاد الإسلامي وتمت تصفيته"، بالإضافة إلى تدمير عشرات البنى التحتية والأهداف المهمة التابعة للجهاد.

وتابع نتنياهو: "أهنئ مقاتلينا ومقاتلاتنا والقادة والقائدات على الإنجاز الاستثنائي الذي حققته منظومة الدفاع الجوي التي عملت جيداً وذلك إضافةً للمواطنين الذين انصاعوا إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. نجحنا في تجنب أي إصابات في طرفنا حتى هذه اللحظة"، على حد زعمه.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أعضاء (كابينت) على القرار "المسؤول والجريء بالقيام بهذه العملية"، وفق تعبيره.

وتابع: "تلقى أعداؤنا الرسالة، نستطيع أن نصل إلى كل واحد منهم، حتى في سريره. آمل أنه تم استيعاب هذه الرسالة. أثق في قواتنا التي ستستمر في تحسين قدراتها وستعمل كل ما يلزم من أجل ضمان أمن إسرائيل".

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