دولي

أردوغان يعيد لترامب رسالته حيث يحذره ألا يتصرف "كالأحمق"

أردوغان يعيد لترامب رسالته حيث يحذره ألا يتصرف "كالأحمق"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر مشترك مع ترامب، أنه أعاد شخصيا رسالة الرئيس الأمريكي حيث يحثه فيها ألا يتصرف "كالأحمق".

وألقى أردوغان خطابا في بداية المؤتمر الصحفي مدته أكثر من 10 دقائق، أي لفترة أطول من تصريحات ترامب الافتتاحية ببضع دقائق بحسب "سبوتنيك". 

وشكا أردوغان من القوات الكردية في سوريا المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي يعتبرها "إرهابيين"، وكذلك يلوم أردوغان رجل الدين التركي، فتح الله غولن لإثارة انقلاب عام 2016. رفضت الولايات المتحدة تسليم غولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا. كما انتقد أردوغان مرة أخرى قرار مجلس النواب بشأن المذبحة الأرمنية، بحسب وكالة "بلومبرغ".

في سياق متصل، نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله بأنه "سيذهب إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسيحمل معه الرسالة التي قام ترامب بإرسالها له قبيل انطلاق عملية "نبع السلام" في سوريا وسيعيدها له، ومعها الرد المستحق".

وقال ترامب في الرسالة: "دعنا نعقد صفقة جيدة! أنت لا ترغب في أن تكون مسؤولا عن ذبح آلاف الأشخاص، وأنا لا أرغب في أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي - ولسوف أفعل".

وأضاف ترامب في الرسالة: "سيشهد لك التاريخ إنْ أنت أحسنت التصرف في هذا الصدد. ولسوف يصورك كشيطان أبديّ إنْ أنت سلكت طريقا آخر"، وأنهى الرسالة بعبارة لا تكن أحمقا.

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