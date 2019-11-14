بوتين: الاقتصاد العالمي تضرر جراء المنافسة غير النزيهة والعقوبات الأحادية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد العالمي تضرر جراء المنافسة غير المنصفة والعقوبات الأحادية والحمائية ذات الدوافع السياسية.



وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي لمنتدى بريكس للأعمال في العاصمة البرازيلية: "مما لا شك فيه أساليب المنافسة غير العادلة التي تستخدم بشكل متزايد في التجارة العالمية، والعقوبات الأحادية الجانب، بما في ذلك تلك ذات الدوافع السياسية، تركت أثرها على الاقتصاد العالمي" بحسب "سبوتنيك".



ووفقا لبوتين يتعين على دول "بريكس" في هذه الظروف بذل جهود جادة لضمان تنمية اقتصاداتها لمنع تدهور الأوضاع الاجتماعية في بلدانها وانخفاض المستويات المعيشية وتوفير رفاهية المواطنين.



ويشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة بريكس بالبرازيل في زيارة تستغرق يومين.



وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 بالمئة من سكان العالم.



وتحتل دول "بريكس" 26 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.