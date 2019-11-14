روحاني: أمريكا تسعى إلى استغلال موجة التظاهرات في لبنان وتحويلها إلى حرب داخلية

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى استغلال موجة التظاهرات في لبنان وتحويلها إلى حرب داخلية.





وقال الرئيس الإيراني في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن اعتبار الولايات المتحدة دولة صديقة خطأ استراتيجي، معربا عن أسفه "لمد بعض الدول يد الصداقة نحو إسرائيل" بحسب "روسيا اليوم".





وأضاف روحاني أن "أمريكا وإسرائيل هما المسؤولتان عن الحروب وسفك الدماء في المنطقة منذ ثلاثة عقود".





وأوضح أن "أمريكا لم تعد القوة، التي لا تقهر وقوتها اليوم ليست أكبر من السابق".









رام الله - دنيا الوطن