ترامب: أصدرنا تعليمات لحل الخلاف بشأن صفقة الصواريخ إس 400

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد "اجتماعا رائعا وإيجابيا للغاية" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ترامب في مؤتمر صحفي مع أردوغان أنه يأمل أن يتمكن البلدان من حل خلافاتهما بشأن شراء أنقرة منظومة صواريخ "إس-400" الروسية.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد يوم الخميس، أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال زيارته إلى واشنطن في 13 نوفمبر الجاري، لافتاً إلى إمكانية شراء تركيا لصواريخ باتريوت في حال كانت الشروط مناسبة.



وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، بثته قناة "إن تي في": "سأبحث مع ترامب العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الثنائية، كما سأناقش معه موضوع منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 وصواريخ باتريوت ومسألة مقاتلات إف-35".



وأوضح "هدفنا هو جعل التجارة تصل إلى 100 مليار دولار ... سنناقش أيضا خطوات في الصناعة العسكرية، نظرًا لأنه لم يتم بيع "باتريوت" لنا، فقد وجدنا بديلا – "إس-400"، وقد انتهت هذه القضية".



وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ، في منتصف تموز/يوليو. وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم "إس-400" وفقًا لأردوغان، ستدخل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الخدمة بشكل كامل في نيسان/ أبريل 2020.



وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة وفي المقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـ"كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات). رفضت أنقرة بدورها تقديم تنازلات.