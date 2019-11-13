وزير الخارجية الأردني: ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن





وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن الأمن للجميع طريقه انتهاء الاحتلال، وحل الصراع على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية.





وشدّد أن على المجتمع الدولي، العمل على وقف العدوان على غزة فوراً، وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: إن استمرار الاحتلال سبب كل التوتر والعنف، مشدداَ على أنه "ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن".