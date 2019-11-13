مؤتمر بالبرلمان الأوربي يبحث حاضر ومستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان رسميا أنه سيعقد مؤتمرا بعنوان "التحديات المتزايدة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: صياغة المواقف المستقبلية" في مباني البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم ا لأربعاء 20 نوفمبر 2019.



صرّح مصدر في المركز بأن الهدف من عقد المؤتمر هو مناقشة الانتهاكات التركية المتعددة لمختلف العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها عمليات الطرد الجماعي للاجئين السوريين إلى شمال سوريا وحتى إلى منطقة إدلب المنكوبة، مما يعد انتهاكا صريحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.



وأشار بأن المؤتمر سيتطرق إلى الاحتلال التركي لمناطق في شمال سوريا وارتكابه لمجازر مروعة بحق المواطنين الأبرياء بها، وأوضح أن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط وامتهان الحدود البحرية لقبرص رغم العقوبات الأوروبية مُدرج أيضا في جدول الأعمال، وقال إن المؤتمر سيعالج أيضا التهديدات التركية المتكررة للاتحاد الأوروبي بإرسال أفواج ضخمة من اللاجئين إلى أراضيه، مما يُعدُ تلاعبا سياسيا خطيرا بقضية إنسانية دامية تحظى باهتمام العالم أجمع.



وأضاف المصدر إلى أن المؤتمر سيتم باستضافة من السيدة فردريك ريس عضو البرلمان الأوروبي والعضو في كتلة "تجديد أوروبا"، ويتولى إدارته سعادة السفير مارك أوتي Marc Otte، رئيس مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان ومبعوث بلجيكا الخاص إلى سوريا، ويخاطبه جان دوندار؛ الصحفي التركي والكاتب الوثائقي الحائز على جائزة حرية الصحافة الدولية؛ وكالين-لونوت أونغور، نائب رئيس قسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي EEAS؛ وأماندا بول، كبيرة محللي السياسات بمركز السياسة الأوروبية EPC؛ وفريديريك ريس، عضو البرلمان الأوروبي؛ وكيم فرايدبرغ ، مدير دائرة RELEX للتوسع والأمن والحماية المدنية والشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الأوروبي.



وختم بالقول إن المؤتمر قد استقطب اهتماما أوروبيا وعالميا كبيرا، حيث يشارك في مداولاته عدد كبير من صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي؛ والباحثون في مراكز التفكير الاستراتيجي؛ وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية كبرى تشمل منظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد إغمونت، ومركز السياسة الأوروبية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، ومراقبون سياسيون، علاوة على تغطية كثيفة من وسائل الإعلام العربية والغربية، ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر توصيات من شأنها تفعيل عقوبات أوروبية مؤثرة تجاه تركيا، وأن يؤطر لسياسة أوروبية جديدة في مواجهة التعديات و التجاوزات التركية.



جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المنتظمة التي يعقدها مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان عن مختلف القضايا الجيوستراتيجية التي تهم دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.