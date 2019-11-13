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دولي

سيركو وقوات الدفاع الأسترالية تكشفان النقاب عن لوحة فنية للبطل كاميرون بيرد

رام الله - دنيا الوطن
قدم إدوارد غالاغر، المدير الإداري لدى ’سيركو الشرق الأوسط‘؛ وأندي ماكلين، مدير العقود لدى ’سيركو آسيا والمحيط الهادئ‘، اليوم لوحة فنية تصوّر العريف كاميرون بيرد للواء بحري مارك هيل؛ قائد قوة المهام المشتركة 633 ضمن احتفالية استضافتها قاعدة المنهاد الجوية في يوم الذكرى الذي يكرم الجنود الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى.

وحضر الاحتفالية عدد كبير من قوات الدفاع الأسترالية، وستعرض اللوحة في قاعة "الرمال" للاجتماعات والأنشطة في ’كامب بيرد‘، قاعدة العمليات الرئيسية لقوات الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على المناسبة، قال أندي ماكلين، مدير العقود لدى ’سيركو آسيا والمحيط الهادئ‘: "يشغل العريف بيرد مكانة مميزة ليس فقط في قوات الدفاع الأسترالية ، ولكن في أستراليا بأكملها كواحدٍ من أربعة أشخاص فقط تم تكريمهم بأسمى جائزةٍ أسترالية. تسعى ’سيركو‘ إلى تكريم الأبطال ممن سقطوا فداءً لأوطانهم والقيم النبيلة، ولهذا سارعت لاقتناء لوحة الفنان جورج بيترو المعروضة في المتحف الوطني الأسترالي لقدامى الحرب والتي تجسد بطولة كاميرون وشجاعته".

وقد أضاف إدوارد غالاغر، المدير الإداري لدى ’سيركو الشرق الأوسط: "نحن نفخر بالتعاون الذي يجمعنا مع قوات الدفاع الأسترالية لتقديم الخدمات الحيوية واللوجستية في جميع أنحاء المنطقة وندعم عمليات قوات الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط،. ويسرنا الكشف عن اللوحة سوياً وتكريم ذكرى العريف بيرد والإشادة بشجاعة والتزام جميع القوات".

وأشار اللواء بحري، مارك هيل إلى عظيم شرف القوات بقبول اللوحة من ’سيركو‘، وقال: "تعدّ قاعة "الرمال" من المرافق الهامة في ’كامب بيرد‘، إذ ينعقد فيها الاجتماع الأخير للقوات المتجهة إلى أفغانستان أو العراق. وستذكرنا لوحة العريف بيرد بالتضحية الأسمى التي أقدم عليها مع رفاقه الـ 42 في سبيل خدمة بلدنا."

ويذكر أن العريف بيرد لقي حتفه خلال العمليات في أفغانستان في 22 يونيو عام 2013 وتقلّد وسام صليب فيكتوريا لشجاعته في المعركة؛ حيث قيل فيه: "تكريماً لأبرز أعمال الشجاعة والتفاني في أداء الواجب والتضحية بالنفس في قرية غوشاك من مقاطعة أوروزجان في أفغانستان كقائد فريق الفدائيين في قوة المهام الخاصة ضمن عملية سليبر".

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