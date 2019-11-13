نتنياهو: نحن في أوج المعركة واتفقنا على الخطوات المقبلة





وأضاف نتنياهو: "كبار الإرهابيين يعلمون أننا نستطيع أن نضعهم في مرمانا وسنضع فعلا في مرمانا كل من يقدم على الاعتداء علينا. لا نسعى إلى التصعيد ولكن سنتخذ جميع الإجراءات التي اتفقنا عليها من أجل الاستمرار في الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها".



وقال في مستهل المشاورات: "حدث تغيير حقيقي في المعادلة لأن قادة الإرهابيين وآخر عناصرهم يعلمون الآن أننا نستطيع أن نصل إلى مخابئهم بدقة جراحية والعمل ضدهم. هذا يسلبهم الشعور بأنهم قادرون على العمل ضدنا وضد مواطنينا من خلال الاختباء وراء ظهور المدنيين في طرفهم. هذا هو تغيير للمعادلة لأن جميعهم قد يكونوا في مرمانا. هذا هو تغيير كبير جدا وهو يعزز قوة الردع الإسرائيلية وقدرتها على محاربة الإرهابيين"، وفق زعمه.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل في أوج المعركة، معرباً عن أمله بأنها ستكون قصيرة قدر الإمكان.وجدّد في بيان له بعد مشاورات أمنية عقدها في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية مشاورات أمنية حضرها كل من وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس (شاباك) ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية، أن إسرائيل "لا تسعى إلى التصعيد، ولكن ستقوم بكل ما يلزم من أجل استعادة الهدوء والأمان إلى سكان الجنوب والمواطنين الإسرائيليين. أعتقد أننا على الطريق الصحيح".وقال: "أنهينا للتو مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية واتفقنا على الخطوات المقبلة. دولة إسرائيل حققت إنجازاً كبيراً من شأنه تعزيز قوة الردع الإسرائيلية".