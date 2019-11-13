إسرائيل تكشف عدد مصابيها جراء العدوان على قطاع غزة

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 13، صباح الأربعاء، عن عدد المصابين من المستوطنين، منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء.





وقالت القناة، إنه منذ جولة التصعيد أمس، جرى نقل 41 مصاباً إسرائيلياً إلى مستشفى (برزيلاي) في عسقلان، إثر إطلاق الصواريخ من غزة، 23 منهم بجراح معتدلة و18 إثر الصدمات، لا يزال 5 منهم قيد العلاج في المستشفى.





يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا فجر أمس الثلاثاء، بمنزله في حي الشجاعية شرق غزة.

رام الله - دنيا الوطن