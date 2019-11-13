جنبلاط: اتخذت القرار بالانضمام رسميًا إلى الحراك الشعبي اللبناني

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، اتخاذه القرار بالانضمام رسميا إلى الحراك الشعبي في لبنان.



وأضاف جنبلاط: "إذا فقدنا الأمل في الدولة سندخل في الفوضى"، وفق ما نقل موقع (الضاحية) اللبناني.



كلام جنبلاط جاء بعد الإعلان عن وفاة علاء أبو فخر أمين سر وكالة داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الاشتراكي إثر إطلاق النار عليه تحت جسر خلدة، حيث توجه جنبلاط إلى المستشفى التي نقلت إليها جثة الشاب.



وقال: "لا ملجأ لنا برغم ما جرى هذه الليلة إلا الدولة"، مضيفا: "تواصلت مع قائد الجيش ورئيس الأركان وسيتم إجراء تحقيق في الحادث".