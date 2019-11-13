النيابة العامة تُصدر تعميمًا للمواطنين بغزة بخصوص عمل النيابات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت النيابة العامة بغزة، تعميمًا، للمواطنين الفلسطينيين، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في القطاع.وقالت النيابة العامة: إنه سيستمر تعليق العمل في كافة النيابات نظرًا للظروف الراهنة.وأوضحت أن العمل في النيابات الجزئية يتم بنظام الطوارئ بتعليمات من رئيس النيابة المختصة، وفق ما تقتضيه الضرورة.