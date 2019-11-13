النيابة العامة تُصدر تعميمًا للمواطنين بغزة بخصوص عمل النيابات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النيابة العامة بغزة، تعميمًا، للمواطنين الفلسطينيين، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في القطاع.
وقالت النيابة العامة: إنه سيستمر تعليق العمل في كافة النيابات نظرًا للظروف الراهنة.
وأوضحت أن العمل في النيابات الجزئية يتم بنظام الطوارئ بتعليمات من رئيس النيابة المختصة، وفق ما تقتضيه الضرورة.
أصدرت النيابة العامة بغزة، تعميمًا، للمواطنين الفلسطينيين، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في القطاع.
وقالت النيابة العامة: إنه سيستمر تعليق العمل في كافة النيابات نظرًا للظروف الراهنة.
وأوضحت أن العمل في النيابات الجزئية يتم بنظام الطوارئ بتعليمات من رئيس النيابة المختصة، وفق ما تقتضيه الضرورة.
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