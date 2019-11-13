عربي

تونس تدين العدوان الإسرائيلي على القطاع وتجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

تونس تدين العدوان الإسرائيلي على القطاع وتجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أدانت تونس بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية، الليلة، ونقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، أعربت خلاله عن تعازيها للشعب الفلسطيني بالشهداء الذين ارتقوا في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وفي بيان منفصل لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، جددت تونس دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب شعبنا في نضالاته، من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشاد البيان الصادر عن "الخارجية التونسية"، بنضالات الشهيد ياسر عرفات الذي قاد مسيرة النضال الفلسطيني لأكثر من أربعة عقود وكرّس حياته خدمة لقضايا وطنه وشعبه ورفاقه من الرعيل الأول، لاسترجاع الحقّ الفلسطيني وتثبيته جيلا بعد جيل، عبر كفاح الشعب الفلسطيني المرابط وقوافل الشهداء التي قدمها من مختلف أطيافه وانتماءاته.

وأكد التزام تونس الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى إلزام الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، لا سيّما قرارات مجلس الأمن الدّولي.

وأعرب عن ثقة تونس بأن إرادة أبناء فلسطين "شعب الجبّارين" ستنتصر في النهاية، مهما اشتدت الأزمات وتتالت المحن وتعدّدت الاعتداءات.

أخبار ذات صلة

جنبلاط: اتخذت القرار بالانضمام رسميًا إلى الحراك الشعبي اللبناني

جنبلاط: اتخذت القرار بالانضمام رسميًا إلى الحراك الشعبي اللبناني

شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني بسوريا

شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني بسوريا

استشهاد نجل قيادي بالجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي على سوريا

استشهاد نجل قيادي بالجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي على سوريا

إسرائيل ترفض عرضاً أردنياً لشراء أراضي يمتلكها إسرائيليون بالباقورة

إسرائيل ترفض عرضاً أردنياً لشراء أراضي يمتلكها إسرائيليون بالباقورة

الرزاز: بسطنا السيادة الأردنيّة الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر

الرزاز: بسطنا السيادة الأردنيّة الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر

الأردن تُعيد سفيرها لإسرائيل خلال أيام

الأردن تُعيد سفيرها لإسرائيل خلال أيام

شاهد: الملك عبد الله يزور الباقورة ويُقيم الصلاة فيها

شاهد: الملك عبد الله يزور الباقورة ويُقيم الصلاة فيها

نصر الله: نترك &#34;الباب مفتوحا&#34; في محادثات تشكيل الحكومة

نصر الله: نترك "الباب مفتوحا" في محادثات تشكيل الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس

حزب التحرير يدعو لرد على جرائم الاحتلال من خلال تحرك الأمة وجيوشها

حزب التحرير يدعو لرد على جرائم الاحتلال من خلال تحرك الأمة وجيوشها

(حشد) تطالب المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

(حشد) تطالب المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الشيوخي: الاحتلال سرق العملات الأثرية التي تداولها القدماء بفلسطين لطمس تاريخنا وهويتنا

الشيوخي: الاحتلال سرق العملات الأثرية التي تداولها القدماء بفلسطين لطمس تاريخنا وهويتنا

(فدا) ينعى الشهيد أبو العطا ويدعو لتوجيه الجهود لحماية أرواح المواطنين

(فدا) ينعى الشهيد أبو العطا ويدعو لتوجيه الجهود لحماية أرواح المواطنين

العمل توضح حقيقة النزاع العمالي ما بين &#34;الهلال الأحمر&#34; و&#34;خدمات الإسعاف والطوارئ&#34;

العمل توضح حقيقة النزاع العمالي ما بين "الهلال الأحمر" و"خدمات الإسعاف والطوارئ"

نقابة المحامين: إسرائيل تشن جرائم وعدواناً شاملاً على شعبنا

نقابة المحامين: إسرائيل تشن جرائم وعدواناً شاملاً على شعبنا

التيار الوطني للمستقلين يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

التيار الوطني للمستقلين يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

منوعات

تركي آل الشيخ يوجّه تحذيراً للإعلاميّة منى أبو سليمان بسبب تغريدتها الأخيرة

تركي آل الشيخ يوجّه تحذيراً للإعلاميّة منى أبو سليمان بسبب تغريدتها الأخيرة

شام الذهبي تلتقي بوالدها وأختها غير الشقيقة.. وأصالة تعلّق

شام الذهبي تلتقي بوالدها وأختها غير الشقيقة.. وأصالة تعلّق

قبل رامي جمال.. البهاق لم يمنع 5 مشاهير من مواصلة النجاح

قبل رامي جمال.. البهاق لم يمنع 5 مشاهير من مواصلة النجاح

محمد عسّاف وحلا الترك معًا في السعودية لأول مرة

محمد عسّاف وحلا الترك معًا في السعودية لأول مرة

شاهد: أفعى أناكوندا بحديقة منزل كيم كارداشيان

شاهد: أفعى أناكوندا بحديقة منزل كيم كارداشيان

والد أنغام يكشف حقيقة أمنية ابنته له بالموت

والد أنغام يكشف حقيقة أمنية ابنته له بالموت

بعد إعلان مرضه.. زوجة رامي جمال توجه له رسالة مؤثرة

بعد إعلان مرضه.. زوجة رامي جمال توجه له رسالة مؤثرة

صورة مؤثرة لفجر السعيد أثناء غيبوبتها.. وأحلام تحتضنها

صورة مؤثرة لفجر السعيد أثناء غيبوبتها.. وأحلام تحتضنها

وعد ترد على منتقديها بعد احتضانها الفائز ببرنامج &#34;نجم السعودية&#34;

وعد ترد على منتقديها بعد احتضانها الفائز ببرنامج "نجم السعودية"

موقف محرج لنجم الراب دريك يدفعه لمغادرة المسرح بعد 20 دقيقة

موقف محرج لنجم الراب دريك يدفعه لمغادرة المسرح بعد 20 دقيقة

عربي

جنبلاط: اتخذت القرار بالانضمام رسميًا إلى الحراك الشعبي اللبناني

جنبلاط: اتخذت القرار بالانضمام رسميًا إلى الحراك الشعبي اللبناني

تونس تدين العدوان الإسرائيلي على القطاع وتجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

تونس تدين العدوان الإسرائيلي على القطاع وتجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني بسوريا

شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني بسوريا

استشهاد نجل قيادي بالجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي على سوريا

استشهاد نجل قيادي بالجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي على سوريا