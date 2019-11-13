الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-18 27-17 22-14 بيت لحم 26-18 27-17 22-14 رام الله والبيرة 25-17 26-15 21-13 طولكرم 31-22 32-21 26-16 نابلس 28-19 29-18 23-15 قلقيلية 31-22 32-21 26-16 جنين 31-20 32-18 27-16 سلفيت 26-18 27-17 22-14 طوباس 31-20 32-18 27-16 روابي 26-20 27-19 22-14 الخليل 26-17 27-15 20-12 غزه 30-23 31-22 25-17 أريحا 36-23 37-22 32-19 خانيونس 30-23 31-22 25-17 الأغوار الشمالية 34-21 35-20 30-18 رفح 31-22 32-21 26-16

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الظهيرة والمساء، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الأربعاء والخميس:من خطر إشعال النار قي المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة بسبب الأجواء الجافة ونشاط سرعة الرياح.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: