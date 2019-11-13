(العربية): اتصالات مصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمنع حرب جديدة بغزة





واستشهد عشرة مواطنين منذ فجر أمس الثلاثاء من بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطار، إثر قصف إسرائيلي متواصل "حتى كتابة هذا الخبر" استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.











قالت قناة (العربية)، مساء الثلاثاء: إن القاهرة تجري اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمنع نشوب حرب جديدة.وأوضحت القناة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن مصر تجري اتصالات أمنية مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن القاهرة حملت إسرائيل مسؤولية تصاعد الأحداث.