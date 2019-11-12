شاهد: الشهيدان "الضابوس" و"البلبيسي" تزوجا لمدة شهرين فقط

قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمنطقة عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.







رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بطاقة الدعوة الخاصة بزفاف كل من الشهيد عبد الله البلبيسي، والتي تظهر أنه تزوج بتاريخ 20 سبتمبر 2019، والشهيد إبراهيم الضابوس والذي تزوج بتاريخ 4 سبتمبر 2019، أي أنهما تزوجا منذ شهرين فقط.واستشهد إبراهيم الضابوس، (26 عاماً) وهو أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال، اليوم الأربعاء، إثر قصف اسرائيلي شمال قطاع غزة.بينما استشهد عبد الله البلبيسي، (26 عاماً)، في