حزب التحرير يدعو لرد على جرائم الاحتلال من خلال تحرك الأمة وجيوشها





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الجريمة "تؤكد كذلك أنه لا عهد ولا أمان لهم، فهم يتربصون بالمسلمين عامة وبأهل فلسطين خاصة الدوائر، لا يفرطون بأية فرصة للنيل منهم، ولا يتورعون عن ارتكاب الجرائم، واستباحة الدماء وانتهاك المقدسات".



ودعا الحزب إلى رد مزلزل من خلال تحرك الأمة وجيوشها لأنها القادرة على الرد القوي على الاحتلال وإنهاء مهزلة كيان يهود وتحرير فلسطين بشكل عملي جاد ومسؤول.



وحذر الحزب الفصائل من الركون للأنظمة ومواصلة حصر القضية بأهل فلسطين، فقال: "إنّ حصر تحريرها بفصائل المقاومة إنما هو مقتل للقضية، وتكريس لمشاريع إجهاضها وتصفيتها، بل ينبغي على من كان جاداً في سعيه لتحرير فلسطين أن يقطع علاقته مع تلك الأنظمة، وأن يتحرك مع الأمة الإسلامية، ويوجه تحركها في كل ميادين الثورة، بضرورة إسقاط تلك الأنظمة." والتحرك لتحرير فلسطين.



وعزا الحزب جرأة ووقاحة يهود إلى تخاذل واستكانة الأنظمة في بلاد المسلمين، التي تمارس دور المتفرج على بلطجة كيان يهود تجاه أهل فلسطين دون أن تنتصر لهم.



رام الله - دنيا الوطنأدان حزب التحرير في تعليق صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي، جريمة اغتيال الاحتلال فجر اليوم للشهيد أبو العطا في غزة ومحاولة اغتيال أكرم العجوري في دمشق، ووصف الجريمة بالبشعة التي تؤكد على طبيعة يهود الغادرة والإجرامية.