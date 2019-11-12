شؤون فلسطينية

(حشد) تطالب المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

(حشد) تطالب المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها الحربية والعسكرية على قطاع غزة، وذلك منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 وكانت أولى حلقات التصعيد اغتيال المواطن: بهاء أبو العطايا ( 42 عاماً) قائد المنطقة الشرقية في سرايا القدس " الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية استهداف لمنزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، السيد: أكرم العجوري، بالعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل نجله، وقد أعقب ذلك أقدام سلاح الجو الإسرائيلي على قصف عدد من المنشآت
المدنية والشقق والعمارات السكينة في قطاع غزة.

وأدانت الهيئة الدولية (حشد) بأشد العبارات الممكنة التصعيد الإسرائيلي والذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة ويؤدي لترويعهم.

وأكدت أن هذا التصعيد بشكل انتهاك للقانون الدولي ومقدمة لعدوان أوسع وأشمل، وإذ تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وإذ تحذر من التصعيد المتزايد لجرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإن ذلك ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة حيث يستمر القصف في قطاع غزة حتى لحظة إصدار البيان، وسط أتساع رقعة التهديدات الإسرائيلي.

وترى الهيئة الدولية (حشد)، أناستمرار مؤامرة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمثابة منح الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار ارتكاب جرائمه بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.

ودعت (حشد) مجلس حقوق الإنسان إلى الاجتماع في جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة واتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان.

وطالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي وخاصة الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التداخل الفوري والسريع وتوفر الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي وجرائم الحرب بحقهم ومحاسبة ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة بحقهم.

وأهابت بشعوب العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي سلمياً للتضامن مع المدنيين في قطاع غزة والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان ودعم اخذ خطوات دولية ذات مغزى لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

كما طالبت الهيئة الدولية (حشد) للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا، الشروع في التحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها ومازال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والاعيان المدنية في قطاع غزة.

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