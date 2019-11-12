شؤون فلسطينية

(فدا) ينعى الشهيد أبو العطا ويدعو لتوجيه الجهود لحماية أرواح المواطنين

(فدا) ينعى الشهيد أبو العطا ويدعو لتوجيه الجهود لحماية أرواح المواطنين
فدا - شعار
رام الله - دنيا الوطن
ينعى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الأخ بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي والذي ارتقا شهيدا فجر اليوم الثلاثاء في جريمة اغتيال نفذها طيران الاحتلال ما أدى أيضا لاستشهاد زوجته.

وإذ يتقدم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بأحر التعازي وأصدقها من عائلة الشهيد ومن الأخوة في حركة الجهاد الاسلامي فإنه يعزي أيضا القيادة الفلسطينية وكل أبناء شعبنا وجميع فصائله؛ لأن المصاب باستشهاد الأخ أبو العطا وزوجته وأي قيادي أو مواطن فلسطيني أو مواطنة فلسطينية، هو مصاب للكل الفلسطيني؛ فجميعنا موحدون في الميدان، وجميعنا مشاريع شهادة على مذبح حرية فلسطين الناجزة لا محالة.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه بصرف النظر عن حق الجميع في التفسير السياسي/الانتخابي لدوافع هذه الجريمة الاسرائيلية المدانة تماما كما الجريمة التي تقاطعت معها في محاولة الاغتيال التي طالت في دمشق الأخ أكرم العجوري القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أيضا؛ فإن "فدا" يؤكد أن الرد على المجرم نتنياهو، والذي أعطى الأوامر لتنفيذ الجريمتين بصرف النظر عن دوافعه التي لا تخلو من رائحة الانتخابات وملفات الفساد التي تلاحقه، يكون بتعزيز الوحدة الوطنية والعمل الوحدوي وتجسيدهما في الميدان عبر ممارسة كل أشكال النضال ضد المحتل وفقا لما كفله القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وسياسيا عبر الاصرار على إنهاء الانقسام الذي فاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة بسبب الحصار الظالم المفروض أصلا عليه، هذا من جهة، والعمل من جهة ثانية على وضع قرارات القيادة الفلسطينية، بلجنتها التنفيذية ومجلسيها الوطني والمركزي، موضع التنفيذ فيما يتصل بوقف كل أشكال العلاقات مع كيان المحتل الغاصب، ولا سيما ما دعي بـ "التنسيق الأمني".

ودعت (فدا) الجميع، خصوصا في هذه اللحظات الاستثنائية، إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية، وأن توجه الجهود لحماية أرواح المواطنين العزل من أبناء شعبنا وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن يبادر كل حسب إمكاناته لإفشال أهداف هذه الحلقة الجديدة من حلقات العدوان الاسرائيلي والتصدي له ومقاومته.

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