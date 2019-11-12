نقابة المحامين: إسرائيل تشن جرائم وعدواناً شاملاً على شعبنا





كما طال القصف مقر الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في القطاع، وما زالت قوات الاحتلال تحشد جيشها الغازي على حدود القطاع بما ينذر بتوسيع دائرة الحرب والاستهداف المتعمد للمدنيين وبما يفاقم من تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع.



وأضافت النقابة: "ننظر لهذا العدوان باعتباره عدوانا شاملا على شعبنا في كل اماكن تواجده وأن جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا وممتلكاته تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتطلب من المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال ومحاكمته على هذه الجرائم أمام المحافل الدولية المختصة، كما ان هذه الجرائم تتطلب من شعبنا الوحدة وإنهاء الانقسام وتوحيد كافة الطاقات النضالية لرد العدوان والتصدي له بكافة الوسائل المتاحة".



وأكدت النقابة شعبنا المشروع في الدفاع عن نفسه وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتدعو نقابة المحامين كافة نقابات المحامين العرب واتحاد المحامين العرب للتضامن مع شعبنا في مواجهة العدوان، كما تدعو نقابة المحامين المجتمع الدولي والدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الاربع ووفقا لالتزاماتها التعاقدية

للجم ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترف يوميا من آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم المدنية.



ودعت نقابة المحامين كافة الزملاء والزميلات للانخراط في الفعاليات التضامنية مع شعبنا في القطاع والتي سيعلن عنها مجلس النقابة على ضوء تطور الأحداث.



رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة المحامين إن آلة الحرب "الصهيونية" تواصل منذ الأمس عدوانها الظالم على شعبنا في القطاع المحاصر، والذي بدأت باكورته في مخيم العروب في الضفة الغربية بعملية قتل بدم بارد أدت إلى استشهاد الشاب عمر بدوي، مرورا بجريمة الحرب الجبانة في القطاع والتي أدت لاستشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو عطا وزوجته وجرح افراد من اسرته بالتزامن مع محاولة اغتيال للقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري في سوريا والتي أدت الى استشهاد نجله، وتبعته بعمليات قصف أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين.