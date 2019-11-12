التيار الوطني للمستقلين يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أدان التيار الوطني للمستقلين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال باستهداف القائد بهاء ابوالعطا احد قادة الجهاد الاسلامي وزوجته وإصابة أطفاله في غارة نفذت من طائراته استهدفت منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة.



كما أدان استهداف المدنيين بصواريخ الاحتلال والتي ادى استهدافهم غلى ارتقاء عشرة شهداء وعشرات الاصابات.



وحمل التيار حكومة الاحتلال المسؤولية وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات.



وطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.



وتقدم التيار الوطني للمستقلين من أهله وذويه ومن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بأحر التعازي واصدق مشاعر المواساة.