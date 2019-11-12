حمدان: الأجنحة العسكرية موحدة ولن تسمح بالإستفراد بأي فصيل فلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان: إن غرفة العمليات المشتركة تقرر كيفية الرد على الاحتلال، وأنه من الطبيعي أن يكون الرد الأولي من سرايا القدس.



وأضاف حمدان في تصريحات صحفية: "المقاومة لن تسمح بأي نوع من الإستفراد بأي فصيل فلسطيني وهناك وحدة بين الأجنحة العسكرية، وما يجري في الميدان تحدده المقاومة وسنتخذ القرارات الصائبة في كيفية إدراة هذه الجولة".



وأكد أن المقاومة ستخرج من هذه الجولة بإنتصار جديد وسنثبت قواعد الاشتباك وتوقف سياسة الإغتيالات، مهدداً إسرائيل بالندم إذا أقدمت على حرب مفتوحة مع المقاومة.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهرب من أزماته القضائية والسياسية الداخلية باتباع سياسة أمنية جديدة، متابعاً: "الإحتلال يريد توجيه رسائل إلى محور المقاومة الذي تتعاظم قوته في الاقليم".