شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو محاكاة لعملية اغتيال "أبو العطا"

رام الله - دنيا الوطننشر جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يُحاكي لحظة استهداف القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا شرقي مدينة غزة.واستشهد القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، فجر اليوم، الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله شرق مدينة غزة، فيما حاول الاحتلال أيضًا اغتيال القيادي في الحركة، أكرم العجوري، بدمشق.