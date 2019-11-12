رئيس الوزراء يطلب تدخلا فوريا لوقف العدوان الاسرائيلي

رئيس الوزراء محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي أسفر منذ فجر اليوم عن استشهاد 10 مواطنين، إضافة لعشرات المصابين.



وقال اشتية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية: "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة".



وتابع: الرئيس والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج.



وشدد اشتية على أنه يجب أن لا يسمح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.