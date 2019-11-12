النضال الشعبي تنعي المناضل أبو العطا وتحمل الاحتلال المسئولية عن جريمة الاغتيال

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رام الله - دنيا الوطن

نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الشهيد القائد بهاء أبو العطا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وزوجته التي استهدفتهم طائرات الاحتلال فجر اليوم.



واستنكرت الجبهة بيان صحفي الصمت الدولي على المجازر والجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاحتلال لن يفلح في تحقيق الأمن والاستقرار لكيانه على حساب أمن واستقرار وحقوق الشعب الفلسطيني.



وأضافت الجبهة أن جرائم الاحتلال لن تنال من صمود وعزيمة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده إصراراً على التمسك بحقوقه الوطنية وعلى ممارسة حقه في المقاومة والدفاع عن نفسه وقضيته العادلة.

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة بتحمل مسؤولياته والتحرك الجاد لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب.