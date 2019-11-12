كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي تنعى الشهيد أبو العطا





جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



بسم الله الرحمن الرحيم



"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا" صدق الله العظيم



بكل ايات الفخروالاعتزازتنعى كتائب شهداء الأقصى - فلسطين لواء الشهيد القائد نضال العامودي، شهيد سرايا القدس *القائد الوطني / بهاء أبو العطا "أبو سليم"* وزوجته، اللذان استشهدا بعملية اغتيال صهيونية جبانة.



وتُحمل الكتائب العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، مع التأكيد على حق المقاومة بالرد على جريمة العدو وستكون بحجم القائد بهاء أبو العطا وسيدفع ثمن كافة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.



المجد للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى



وإنها لثورة حتى النصر



القصف بالقصف .. والقتل بالقتل .. والرعب بالرعب



رام الله - دنيا الوطننعت كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي، الشهيد بهاء أبو العطا.