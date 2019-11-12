الرئيس عباس يُعزي السفير العمادي بوفاة زوج ابنته

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، السفير محمد العمادي، معزياً بوفاة زوج ابنته.



وأعرب، خلال الاتصال، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيد، داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.