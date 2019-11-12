الرجوب: جرائم الاحتلال بحق شعبنا تطلب منا وحدة صف وكلمة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، نايف الرجوب، أن عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال بحق القيادي في سرايا القدس أبو العطا، تدل إلى العقلية الإجرامية التي يتصف بها الاحتلال.



وشدد الرجوب في تصريح له، على أن الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية يتطلب وحدة الصف والكلمة من قبل الكل الفلسطيني، موضحا أن العدو الصهيوني لم يوقف جرائمه بحق شعبنا يوما، والتي كان آخرها ما حصل في العروب أمس من قتل بدم بارد للشهيد هيثم البدوي، وما حدث الليلة من اغتيال للشهيد أبو العطا وزوجته.



وأشار أن "العدو لا يستثني فلسطينيا واحدا من دائرة استهدافه، وهو ما يتطلب وحدة وبرنامج واحد لمواجهة إجرام الاحتلال".



وأردف: أن الاحتلال يعيش أزمة داخلية قاتلة، وهو يسعى لتصديرها من خلال استهداف الدم الفلسطيني، مضيفا: "هذه رسالة يجب أن يفهمها الكل الفلسطيني بضرورة الوحدة".



وحيا الرجوب أهل غزة ومقاومتها، مضيفا: "عودتنا غزة أنها عصية على الكسر وأن اليد التي تمتد لها ستقطع، حسبهم أن الله معهم وأنهم صابرون محتسبون يجابهون بإمكاناتهم البسيطة أعتى قوى الظلم والطغيان، ويقيننا في الله أنه ناصرهم لا محاله".