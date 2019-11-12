عاجل

  • أبو حمزة: في جعبة السرايا ما يشفى الصدور

  • أبو حمزة: القرار الأن في يد سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية

  • أبو حمزة: لن نسمح بالمطلق باعادة سياسة الإغتيالات

  • أبو حمزة: نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن إغتيال أبو العطايا

  • الإعلام الإسرائيلي: يعقد الكابينت في هذه الساعة جلسة نقاش في الكرياه في تل أبيب

  • أنباء أولية: استهداف لدراجة نارية في بيت حانون

شؤون فلسطينية

الصالح: سنُسخر كافة الإمكانيات لمقاومة الاستيطان وسنوفر مقومات الصمود للمواطنين

الصالح: سنُسخر كافة الإمكانيات لمقاومة الاستيطان وسنوفر مقومات الصمود للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح: "سنعمل على تسخير كافة الامكانيات المتاحة من أجل مقاومة الاستيطان، وسنعمل على توفير كافة مقومات الصمود للمواطنين وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أجل تشجيعهم على الزحف نحو المناطق المحاذية للمستوطنات والحفاظ على أراضيهم واستغلالها بالبناء والزراعة وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية تسهم في تعزيز الصمود والثبات على الأرض".

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية للوزير الصالح، اليوم الثلاثاء، شملت عدداً من الهيئات المحلية في كل من (حوارة، عورتا، روجيب، مادما، عصيرة القبلية)، كما شارك في افتتاح مؤتمر مشروع بناء وتقوية قطاع النقل في فلسطين والذي تنفذه النقابة العامة لعمال النقل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل ( ITF)، وذلك في قاعة سليم افندي في نابلس.

واستهل الصالح جولته في بلدة حوارة بالالتقاء برئيس واعضاء المجلس البلدي واستمع لابرز الاحتياجات، وتفقد مناطق محاذية للمستوطنة، واستمع لمطالب البلدية بضرورة العمل على توفير مشاريع طرق داخلية لتسهيل وصول المواطنين لاراضيهم وتعزيز صمودهم في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة.

وفي عورتا، التقى الصالح برئيس واعضاء المجلس القروي وموظفي المجلس ومدراء المدارس في القرية، حيث استمع لابرز الاحتياجات من المشاريع خاصة ضرورة العمل على تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية، ومداخل البلدة، واستكمال العمل بمشروع طريق عورتا-عقربا، وتأهيل المدارس واضافة غرف صفية، إضافة إلى المطالبة بمشروع لقاعة متعددة الأغراض، وبناء مقر للنادي، وإنشاء ملعب لكرة القدم، وحديقة عامة، والموافقة على شراء سيارة لنقل النفايات، ودعم جهود المجلس القروي لحماية الاراضي في المناطق المحاذية للمستوطنة ودعم المزراعين.

وخلال جولة ميدانية في القرية، اطلع عن كثب على طبيعة البلدة واحتياجاتها، كما واطلع على الدمار الذي خلفه الاحتلال وتدميره لمنزل قيد الانشاء في البلدة وادان هذه الممارسات العنصرية ودعا المجلس لتقديم المساعدة وفق الامكانات المتاحة.

وفي روجيب، التقى رئيس وعدداً من اعضاء المجلس القروي واستمع لشرح مفصل حول طييعة المهام والادوار التي يقوم بها المجلس، والاحتياجات للخدمات الاساسية ومشاريع  البنية التحتية، والصرف الصحي، واعادة تاهيل شبكة المياه، وزيادة حصة البلدة من المياه، وتأهيل مدخل القرية في ظل التزايد السكاني الحاصل في القرية

إلى ذلك، واستكمالا للجولة الميدانية التقى الصالح برئيس واعضاء المجلس القروي في عصيرة القبلية واستمع لأبرز المطالب وخاصة تعبيد وتأهيل الطرق ، ومساعدة المجلس في توسيع شبكة المياه، واستكمال تشطيب طابق في مدرسة عصيرة القبلية الثانوية للبنات، وتوفير حديقة عامة، وإقامة مشاريع اقتصادية تستهدف المرأة، وغيرها من الاحتياجات.

وفي مادما، التقى برئيس وعدد من اعضاء المجلس القروي واستمع لابرز الاحتياجات وخاصة تأهيل وتعبيد الطرق في المنطقة الجنوبية المستهدفة من قبل المستوطنين، وفتح طرق وإقامة جدران استنادية، وتوصيل خدمة الكهرباء والمياه للمنطقة، لتعزيز توجه السكان لتلك المنطقة والبناء فيها.

هذا وأكد الصالح أن طواقم الوزارة ستعمل على متابعة كافة الاحتياجات من المشاريع التطويرية وستعمل على تحديد الأولويات للتنفيذ من خلال التنسيق بين المديرية والهيئات المحلية، بالإضافة لمتابعة القضايا التي طرحت ومتابعتها خاصة فيما يتعلق بالمخططات الهيكلية وغيرها.

أخبار ذات صلة

أبو حمزة: لن نسمح بالمطلق باعادة سياسة الاغتيالات

أبو حمزة: لن نسمح بالمطلق باعادة سياسة الاغتيالات

كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي تنعى الشهيد أبو العطا

كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي تنعى الشهيد أبو العطا

الرئيس عباس يُعزي السفير العمادي بوفاة زوج ابنته

الرئيس عباس يُعزي السفير العمادي بوفاة زوج ابنته

الجهاد الإسلامي: الساعات القادمة ستشفي صدور أبناء شعبنا

الجهاد الإسلامي: الساعات القادمة ستشفي صدور أبناء شعبنا

براك: هيئة مكافحة الفساد ملك للشعب الفلسطيني وكلنا بمعركة مواجهة الفساد والفاسدين

براك: هيئة مكافحة الفساد ملك للشعب الفلسطيني وكلنا بمعركة مواجهة الفساد والفاسدين

الإعلامي الحكومي يُوضح آلية الدوام في المؤسسات الحكومية غداً

الإعلامي الحكومي يُوضح آلية الدوام في المؤسسات الحكومية غداً

نقابة العاملين في الهلال الأحمر تنفذ وقفة احتجاجية أمام المقر العام بالبيرة

نقابة العاملين في الهلال الأحمر تنفذ وقفة احتجاجية أمام المقر العام بالبيرة

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع الممثلية الاسترالية

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع الممثلية الاسترالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي تنعى الشهيد أبو العطا

كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي تنعى الشهيد أبو العطا

الرئيس عباس يُعزي السفير العمادي بوفاة زوج ابنته

الرئيس عباس يُعزي السفير العمادي بوفاة زوج ابنته

الصالح: سنُسخر كافة الإمكانيات لمقاومة الاستيطان وسنوفر مقومات الصمود للمواطنين

الصالح: سنُسخر كافة الإمكانيات لمقاومة الاستيطان وسنوفر مقومات الصمود للمواطنين

براك: هيئة مكافحة الفساد ملك للشعب الفلسطيني وكلنا بمعركة مواجهة الفساد والفاسدين

براك: هيئة مكافحة الفساد ملك للشعب الفلسطيني وكلنا بمعركة مواجهة الفساد والفاسدين

نقابة العاملين في الهلال الأحمر تنفذ وقفة احتجاجية أمام المقر العام بالبيرة

نقابة العاملين في الهلال الأحمر تنفذ وقفة احتجاجية أمام المقر العام بالبيرة

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع الممثلية الاسترالية

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع الممثلية الاسترالية

الديمقراطية: تدعو لمؤازرة العيساوية في مواجهة الاحتلال

الديمقراطية: تدعو لمؤازرة العيساوية في مواجهة الاحتلال

حماية: وجهنا مراسلات عاجلة لدعوة المجتمع الدولي لإدانة جريمة اغتيال أبو العطا

حماية: وجهنا مراسلات عاجلة لدعوة المجتمع الدولي لإدانة جريمة اغتيال أبو العطا

منوعات

تركي آل الشيخ يوجّه تحذيراً للإعلاميّة منى أبو سليمان بسبب تغريدتها الأخيرة

تركي آل الشيخ يوجّه تحذيراً للإعلاميّة منى أبو سليمان بسبب تغريدتها الأخيرة

شام الذهبي تلتقي بوالدها وأختها غير الشقيقة.. وأصالة تعلّق

شام الذهبي تلتقي بوالدها وأختها غير الشقيقة.. وأصالة تعلّق

قبل رامي جمال.. البهاق لم يمنع 5 مشاهير من مواصلة النجاح

قبل رامي جمال.. البهاق لم يمنع 5 مشاهير من مواصلة النجاح

محمد عسّاف وحلا الترك معًا في السعودية لأول مرة

محمد عسّاف وحلا الترك معًا في السعودية لأول مرة

شاهد: أفعى أناكوندا بحديقة منزل كيم كارداشيان

شاهد: أفعى أناكوندا بحديقة منزل كيم كارداشيان

والد أنغام يكشف حقيقة أمنية ابنته له بالموت

والد أنغام يكشف حقيقة أمنية ابنته له بالموت

بعد إعلان مرضه.. زوجة رامي جمال توجه له رسالة مؤثرة

بعد إعلان مرضه.. زوجة رامي جمال توجه له رسالة مؤثرة

صورة مؤثرة لفجر السعيد أثناء غيبوبتها.. وأحلام تحتضنها

صورة مؤثرة لفجر السعيد أثناء غيبوبتها.. وأحلام تحتضنها

وعد ترد على منتقديها بعد احتضانها الفائز ببرنامج &#34;نجم السعودية&#34;

وعد ترد على منتقديها بعد احتضانها الفائز ببرنامج "نجم السعودية"

موقف محرج لنجم الراب دريك يدفعه لمغادرة المسرح بعد 20 دقيقة

موقف محرج لنجم الراب دريك يدفعه لمغادرة المسرح بعد 20 دقيقة

عربي

شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنبى سكني بسوريا

شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنبى سكني بسوريا

استشهاد نجل قيادي بالجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي على سوريا

استشهاد نجل قيادي بالجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي على سوريا

إسرائيل ترفض عرضاً أردنياً لشراء أراضي يمتلكها إسرائيليون بالباقورة

إسرائيل ترفض عرضاً أردنياً لشراء أراضي يمتلكها إسرائيليون بالباقورة

الرزاز: بسطنا السيادة الأردنيّة الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر

الرزاز: بسطنا السيادة الأردنيّة الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر