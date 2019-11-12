الجهاد الإسلامي: الساعات القادمة ستشفي صدور أبناء شعبنا



ويستهدف الاحتلال الإسرائيلية، منذ فجر اليوم، مناطق متفرقة من قطاع غزة، بشكل متواصل، مما أسفر عن استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 45 آخرين.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم: الميدان هو الذي يتحدث في هذه الجولة مع الاحتلال والساعات القادمة ستحدث نفسها، وستشفي صدور أبناء شعبنا.وأضاف البريم في تصريحات صحفية "الرد على جريمة الاحتلال ليس محط نقاش وطني، وما تقوم به حركة الجهاد الإسلامي، ترجمة للإجماع".وطالب المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، كل مكونات الشعب الفلسطيني، بدعم كل خطوة من خطوات المقاومة الفلسطينية.