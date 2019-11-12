الإعلامي الحكومي يُوضح آلية الدوام في المؤسسات الحكومية غداً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام في وزارة التربية والتعليم، يوم غد الأربعاء، وذلك في ضوء استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وأوضح الإعلام الحكومي، أن الدوام في وزارة الصحة، سيكون كاملاً في كافة المرافق، مع انتظام العمل في العيادات الخارجية وأقسام العمليات.
وبالنسبة لباقي الوزارات، أشارإلى أن الدوام، سيكون وفق نظام الطوارئ، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.
وأهاب بفرق العمل في كافة القطاعات، القيام بحصر أضرار العدوان، وتقديم الخدمات العاجلة للمتضررين.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام في وزارة التربية والتعليم، يوم غد الأربعاء، وذلك في ضوء استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وأوضح الإعلام الحكومي، أن الدوام في وزارة الصحة، سيكون كاملاً في كافة المرافق، مع انتظام العمل في العيادات الخارجية وأقسام العمليات.
وبالنسبة لباقي الوزارات، أشارإلى أن الدوام، سيكون وفق نظام الطوارئ، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.
وأهاب بفرق العمل في كافة القطاعات، القيام بحصر أضرار العدوان، وتقديم الخدمات العاجلة للمتضررين.
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