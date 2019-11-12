الإعلامي الحكومي يُوضح آلية الدوام في المؤسسات الحكومية غداً



وبالنسبة لباقي الوزارات، أشارإلى أن الدوام، سيكون وفق نظام الطوارئ، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.



وأهاب بفرق العمل في كافة القطاعات، القيام بحصر أضرار العدوان، وتقديم الخدمات العاجلة للمتضررين.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام في وزارة التربية والتعليم، يوم غد الأربعاء، وذلك في ضوء استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.وأوضح الإعلام الحكومي، أن الدوام في وزارة الصحة، سيكون كاملاً في كافة المرافق، مع انتظام العمل في العيادات الخارجية وأقسام العمليات.