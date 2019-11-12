نقابة العاملين في الهلال الأحمر تنفذ وقفة احتجاجية أمام المقر العام بالبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

شرع موظفو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتنفيذ موجة جديدة من الاحتجاجات بوشر بها صباح هذا اليوم أمام المقر العام لجمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة، وهي التي دعت إليها نقابة خدمات الطوارئ والإسعاف، تنديداً منهم بمواقف إدارة الجمعية غير المستجيبة لمطالبهم العادلة، رغم وعدها بذلك، ومنها:



1- اعتماد قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000م، كمرجعية حاكمة وضابطة للعلاقة بين الإدرة والعاملين.



2- مراجعة قانون التقاعد العام، وفتح اتفاقية التقاعد مع هيئة التقاعد الفلسطينية، واطلاع النقابة على طبيعة الاتفاق، واحتساب سنوات الخدمة والأقدمية.



3- تقليص ساعات العمل على الوردية حسب النظام المعمول به في المقر العام لجمعية الهلال الأحمر.



4- زيادة الراتب الأساسي بنسبة (10%) لتصبح علاوة المخاطرة (50%) لطواقم الإسعاف لتتناسب مع طبيعة وخطورة العمل.



5- صرف المواصلات بأثر رجعي اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2013م.



6- تعديل درجات الموظفين بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2015م.



7- رفع قيمة السلفة المالية، لتصبح (8) أضعاف الراتب وتمديد فترة السداد.



8- صرف وجبات طعام أسوة بموظفي القطاع الخاص.



9- رفع كفاءة الموظفين من مستوى أول إلى مستوى ثاني.



10- إنشاء صندوق خاص بنظام المساهمة لتصبح نسبة مساهمة الجمعية 3%، مقابل الــ 3% التي يدفعها العاملون.



11- استثمار المبالغ المترصدة في صندوق المساهمة، على قاعدة الشراكة التامة بين النقابة وإدارة الجمعية، وإنشاء هيئة إدارية مشتركة لهذه الغاية.



12- تثبيت قيمة الراتب وما ينفذ عليه من حسومات ومشاركات بدءاً من يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2013م، وهو تاريخ إنشاء الصندوق.



13- الاعتراف بالشهادات العلمية لضباط الإسعاف، وتزويد النقابة بآخر المستجدات التي تحصل على ذاتيات الأفراد بعد الاعتراف بشهاداتهم.



14- رفع عدد سيارات الإسعاف والطواقم، بما يستقيم ويستجيب لحجم العمل في المحافظات.



وبعد الإعلان عن هذه المطالب توجه وفد من المحتجين إلى وزارة العمل، لتحديد موعد مع وزير العمل والاستماع لمطالبهم.



حيث كان في استقبالهم، سليم نخلة، مدير علاقات العمل في الوزراة، إلا أن وزير العمل قام بشتمهم ووصفهم بالهمج دون وجه حق، ودون أن يسيؤوا التصرف، وطلب منهم مغادرة الوزارة بعد أن استدعى الشرطة، ما دفع رئيس النقابة "هارون الريماوي" إلى مخاطبة رئيس الوزراء، طالباً تدخله لإنصاف عمال وموظفي جمعية الهلال الأحمر، ورفع الظلم عنهم.



وانتهت وقفة المحتجين أمام وزارة العمل بمقابلة وكيل الوزراة، الذي وعدهم بدوره بإيجاد حل للأزمة خلال الساعات المقبلة.