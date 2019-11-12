النائب العام يبحث التعاون المشترك مع الممثلية الاسترالية



حيث قدّم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها، المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، ودورها وفق القانون، مؤكداً حرص النيابة العامة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.



وبدوره، أشاد السيد بيلي بدور النيابة العامة، مؤكداً على اهتمام مكتب الممثلية الاسترالية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال بناء قدرات أعضاء النيابة العامة في فلسطين.



وقد أكد الطرفان على أهمية التعاون المستقبلي بين النيابة العامة الفلسطينية، ومكتب الممثلية الاسترالية من أجل تعزيز وتكريس المفاهيم الحقوقية، وإدماجها في العمل، بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

رام الله - دنيا الوطنبحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء في مكتبه، آليات وسبل التعاون مع مكتب الممثلية الأسترالية لدى دولة فلسطين، ممثلة بالسيد مارك بيلي، وبحضور مساعد النائب العام ياسر حماد.