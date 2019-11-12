كتائب المجاهدين تعلن استهداف "ميركافاة" بقذيفة (RPG)

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تمت إصابة الآلية مباشرة شرق خانيونس في تمام الساعة 5:30 مساء، وقامت آليات "العدو" بإطلاق قذائف دخانية للتغطية على الحدث.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (المجاهدين) إنه في إطار الرد على عملية اغتيال القائد أبو سليم أبو العطا تمكنت، تمكنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري للحركة المجاهدين الفلسطينية من استهداف آلية "ميركافاة" بقذيفة (RPG).