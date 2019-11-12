كتائب المجاهدين تعلن استهداف "ميركافاة" بقذيفة (RPG)
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (المجاهدين) إنه في إطار الرد على عملية اغتيال القائد أبو سليم أبو العطا تمكنت، تمكنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري للحركة المجاهدين الفلسطينية من استهداف آلية "ميركافاة" بقذيفة (RPG).
قالت حركة (المجاهدين) إنه في إطار الرد على عملية اغتيال القائد أبو سليم أبو العطا تمكنت، تمكنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري للحركة المجاهدين الفلسطينية من استهداف آلية "ميركافاة" بقذيفة (RPG).
وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تمت إصابة الآلية مباشرة شرق خانيونس في تمام الساعة 5:30 مساء، وقامت آليات "العدو" بإطلاق قذائف دخانية للتغطية على الحدث.
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