سبعة شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة





وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال،آفخاي آدرعي، أن طائرات الإحتلال، استهدفت عنصرين من الجهاد الإسلامي شمال قطاع غزة، كانا يستعدان لإطلاق قذائف صاروخية، ورُصدت بينهم إصابة.





وأغارت طائرات الإحتلال على مزرعة دواجن شرقي (خانيونس) جنوبي قطاع غزة، وتناقلت وسائل إعلام محلية أن القصف أسفر عن إصابة 6 مواطنين.



وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، بعدها، محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وأرضاً في حي المنارة بخانيونس.



وبدأ العدوان بقصف منزل الشهيد القائد بهاء أبوالعطا في حدود الساعة الرابعة فجراً، وتواصلت الغارات على مدار اليوم، حيث تم رصد أكثر من 20 غارة جوية و10 اعتداءات قصف بالمدفعية.



استهدفت الغارات أراضاً زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين، ومنزلاً واستراحة بحرية ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة.



وقصفت الطائرات دراجة نارية غرب بيت لاهيا، وتجمعاً للمواطنين قرب القرية البدوية شمال غزة.



فيما أعلن الاحتلال، إغلاق معبر بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم ومنع نزول الصيادين للبحر. وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، بعدها، محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وأرضاً في حي المنارة بخانيونس.وبدأ العدوان بقصف منزل الشهيد القائد بهاء أبوالعطا في حدود الساعة الرابعة فجراً، وتواصلت الغارات على مدار اليوم، حيث تم رصد أكثر من 20 غارة جوية و10 اعتداءات قصف بالمدفعية.استهدفت الغارات أراضاً زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين، ومنزلاً واستراحة بحرية ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة.وقصفت الطائرات دراجة نارية غرب بيت لاهيا، وتجمعاً للمواطنين قرب القرية البدوية شمال غزة.فيما أعلن الاحتلال، إغلاق معبر بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم ومنع نزول الصيادين للبحر.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، عن استشهاد سبعة مواطنين، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.وأدى العدوان لإصابة أكثر من 45 اصابة بجراح مختلفة والشهداء هم: بهاء سليم أبو العطا (42 عاماً)، وأسماء محمد أبو العطا (39 عاماً)، ومحمد عذبة حمودة (20 عاماً)، وزكي عدنان غنامة (25 عاماً)، وإبراهيم أحمد الضابوس (26 عاماً)، عبد الله عوض ساكب البلبيسي (26عاماً)، وعبد السلام رمضان أحمد (28 عاماً).