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شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تستنكر جريمة اغتيال أبو العطا

رام الله - دنيا الوطن
استنكرت القوى الوطنية والإسلامية جريمة الاغتيال البشعة التي أدت إلى استشهاد القائد في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا وزوجته والذين استشهدا فجر اليوم في قطاع غزة نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمنزله في حي الشجاعية .

كما استنكرت جريمة استهداف القائد في حركة الجهاد الاسلامي أكرم العجوري في دمشق مما ادى الى استشهاد نجليه، مما يؤكد من جديد ان حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تمارس ارهاب الدولة المنظم .

وأضافت القوى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إسرائيل لا زالت تمعن في سياسة التصعيد والاغتيالات ضد ابناء شعبنا الفلسطيني معتقدة انها عبر هذه السياسة يمكنها ان تكسر ارادة شعبنا في الصمود والمقاومة والاصرار على نيل كامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة .

وطالبت القوى الوطنية والاسلامية جماهير شعبنا برص الصفوف في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه ، وعلى سرعة التدخل من المجتمع الدولي لملاحقة حكومة الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة امام محكمة الجنايات الدولية ، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني الاعزل .

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