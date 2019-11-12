مجدلاني ومستشارة الوكالة البريطانية للتنمية يبحثان تطوير سبل التعاون المشترك





جاء دلك خلال استقباله لهما مساء اليوم في مقر الوزارة بحضور وكيل الوزارة، داوود الديك ومدير عام مكتب الوزير تغريد كشك.



وأطلع مجدلاني ضيوفه على أبرز برامج عمل وزارة التنمية الاجتماعية، المتعلقة بالفقر والتمكين الاقتصادي للمرأة والاشخاص ذوي الاعاقة والأيتام، مشيراً الى ان الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيراً لتطوير القطاع الاجتماعي بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية والقطاع الخاص.



وأكد على مواصلة الوزارة لجهودها ضمن استراتجيتها التنموية للانتقال من الاحتياج الى التمكين، وأساس ذلك الاستثمار بالانسان الفلسطيني باعتباره الرأسمال الوطني، وبحث اللقاء آليات العمل وسبل تنفيذ البرامج المشتركة مستقبلا.



وأبدت المستشارة كييدس الاستعداد للتعاون وبحث ذلك بشكل مستفيض مع الجهات الفنية ذات الاختصاص في الوزارة بأقرب وقت ممكن.



رام الله - دنيا الوطنناقش وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني مع مستشار الحماية الاجتماعية في دائرة التنمية الدولية في القنصلية البريطانية هيذر كييدس و فيل اليكس مستشار في دائرة التنمية الدولية في القنصلية، سبل تطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية وتعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة.