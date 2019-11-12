"العربية الفلسطينية" تنعي أبو العطا وتحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة اغتياله

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الجبهة العربية الفلسطينية إنها تنعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني القائد في سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا، الذي استشهد باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي له ولعائلته فجر اليوم في جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا.



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا في الجبهة العربية الفلسطينية نؤكد ان استخدام الدم الفلسطيني لإدارة أزمات الاحتلال الداخلية وسياسة خلط الأوراق ستجعل حياتهم اكثر جحيما وان الاحتلال الإسرائيلي وحكومته هم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال القائد ابو العطا وتبعات ذلك.



وأضافت: أن "عزاءنا للإخوة في حركة الجهاد الإسلامي باستشهاد القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا ونسأل الله ان يجعله مع الشهداء والصديقين وحسن أولائك رفيقا".