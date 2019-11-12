الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود مصر في وقف التصعيد بالقطاع





وقال الاتحاد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: شنّت إسرائيل هذا الصباح عملية داخل غزة، استهدفت أحد كبار قادة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، ورداً على ذلك، تم إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب ووسط إسرائيل.



وأضاف: أن إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين أمر غير مقبول إطلاقًا، ويجب أن يتوقف على الفور، مؤكدة أنه من الضروري الآن وقف التصعيد السريع والكامل لحماية حياة وأمن المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق تعبيره.



وتابع الاتحاد الأوروبي، أنه يدعم بالكامل جهود مصر في هذا الصدد، كما أنه يكرر باستمرار، أن الحل السياسي وحده القادر على وضع حد لدورات العنف المستمرة هذه.

رام الله - دنيا الوطنطالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بوقف التصعيد السريع والكامل في قطاع غزة، لحماية حياة وأمن المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين.