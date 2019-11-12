الكشف عن حصيلة إصابات المستوطنين جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 30 إسرائيلياً أصيبوا بجراح مختلفة، جراء سقوط أكثر من 160 صاروخاً من الفصائل الفلسطينية على مناطق متفرقة من إسرائيل منذ ساعات الفجر.



وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الإصابات جاءت جراء سقوط صواريخ على مناطق، تل أبيب وأشدود وريشون لتسيون، مبينةً أن عدة قذائف صاروخية، سقطت باتجاه منطقة المجلس الإقليمي (اشكول) المتاخم لجنوب القطاع، دون أن تقع إصابات

أو أضرار.



وأضافت القناة: أنه تم إطلاق صواريخ باتجاه مدينة (سديروت) والمنطقة الصناعية المتاخمة لها، كما تعرضت مدينة (أشكلون) لعدة قذائف صاروخية، وتم إسعاف نحو 30 شخصاً، أصيبوا بصورة طفيفة أو بهلع.



وتابعت: "تم العثور على بالونات في حقول زراعية، وهرع خبراء متفجرات من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان"، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وأوعزت ما تسمى بقيادة الجبهة الداخلية إلى الجهات المعنية بتعطيل الدراسة في المدارس، وطلبت من العاملين في المرافق غير الحيوية في هذه المناطق، الامتناع عن الوصول إلى أماكن عملهم.



وأعلنت عدة بلديات منها: تل أبيب ورعنانا ونتانيا، عن استعدادها لـ" فتح الملاجئ"، وفُرضت قيود على التجمهر في المنطقة المحيطة بالقطاع، وتوقفت حركة القطارات، بين (أشكلون وسديروت، وبئر السبع) حتى إشعار آخر.