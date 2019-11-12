الخارجية الإيرانية: اغتيال إسرائيل قيادياً بالجهاد الإسلامي واستهداف آخر بدمشق جريمة حرب















رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن اغتيال إسرائيل قيادياً بالجهاد الإسلامي في غزة، واستهداف آخر في دمشق، إرهاب وجريمة حرب.وأضافت في بيان لها نقلته قناة (الجزيرة) القطرية اليوم الثلاثاء: أنه يتوجب على العالم ومؤسساته الدولية إدانة "الكيان الإسرائيلي ومحاكمته على جرائمه.