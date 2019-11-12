ماذا قال ليبرمان عن اغتيال أبو العطا والتصعيد في غزة؟





وحسب الموقع، رفض ليبرمان توضيح الاعتبارات التي جعلت نتنياهو يعارض تنفيذ الاغتيال، لكنه قال: "أن يأتي الاغتيال متأخراً أفضل من ألا يأتي أبداً".





كما انتقد ليبرمان سلوك نتنياهو فيما يتعلق بغزة، قائلاً: إنه لا فائدة من الشروع في عملية واسعة النطاق في قطاع غزة الآن دون خطة منتظمة، وتابع: "هذا غير منطقي، أعتقد أننا يجب أن نصل إلى العملية الأخيرة، وكلنا نسأل ماذا ستكون النهاية مع قطاع غزة؟".





ونوه إلى أنه لم يكن هناك أي نقاش حول خطة شاملة ضد قطاع غزة، لقد منع نتنياهو مناقشة هذا الموضوع.





وألقى ليبرمان باللوم على نتنياهو لـ "سياسة الاستسلام" في قطاع غزة، مردفاً: "هذا الشهر أيضاً، يخطط لدفع عشرات الملايين من الدولارات لحماس في قطاع غزة.





وأشار إلى أن هناك فقدان للردع الإسرائيلي، الذي يؤثر سلبًا أيضًا على الساحات الأخرى.

وأضاف ليبرمان وفق موقع (واللا): "قلت قبل عام إنه يجب أن يتحقق القضاء على أبو العطا، لكن نتنياهو وقف ومنع تنفيذ الاستهداف".