عاجل

  • يديعوت أحرونوت: صاروخ أصاب منزل بشكل مباشر في أشكول

  • صفارات الإنذار تدوي في (ناحل عوز)

  • طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقع للمقاومة بمنطقة الزهراء وسط قطاع غزة

مباشر | جنازة الشهيد بهاء أبو العطا

شؤون فلسطينية

عشراوي: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الشخصية والسياسية على حساب حياة شعبنا

عشراوي: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الشخصية والسياسية على حساب حياة شعبنا
حنان عشراوي (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
 أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بشدة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا العزّل والإعدامات الميدانية في قطاع غزة منذ فجر اليوم، والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

كما واستنكرت استهداف الاحتلال لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن": " ان التصعيد والتكثيف في جرائم الحرب الإسرائيلية والعدوان المستمر من قبل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، واستهداف القياديين والمدنيين العزّل والمؤسسات الحقوقية يأتي في إطار الصراع الإسرائيلي الداخلي ومحاولة نتنياهو لتجاوز أزمته الشخصية والاستعصاء السياسي الذي  يواجهه على حساب حياة شعبنا ومقدراته ومؤسساته، بالإضافة إلى كونه النهج الأساسي الذي تبنته الحكومات اليمينية العنصرية المتتالية".

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي برفع الحصانة السياسية والقانونية عن اسرائيل والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها وانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: لن تكون الدماء الفلسطينية ورقة في صندوق الاقتراع لصالح نتنياهو

الديمقراطية: لن تكون الدماء الفلسطينية ورقة في صندوق الاقتراع لصالح نتنياهو

شاهد: صواريخ المقاومة تُصيب محطة حافلات إسرائيلية ببئر السبع

شاهد: صواريخ المقاومة تُصيب محطة حافلات إسرائيلية ببئر السبع

حماس: نُحذر الاحتلال من محاولة تصدير أزمته الداخلية على حساب دماء شعبنا

حماس: نُحذر الاحتلال من محاولة تصدير أزمته الداخلية على حساب دماء شعبنا

هنية: سياسة الاغتيالات لن تنجح بتغيير العقيدة القتالية لدى فصائل المقاومة

هنية: سياسة الاغتيالات لن تنجح بتغيير العقيدة القتالية لدى فصائل المقاومة

الصحة: مستشفياتنا على جهوزية تامة للتعامل مع تصاعد الأحداث الميدانية

الصحة: مستشفياتنا على جهوزية تامة للتعامل مع تصاعد الأحداث الميدانية

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

"التعاون الإسلامي" تُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت الحصيلة لأربعة.. شهيد وعدة إصابات بقصف إسرائيلي لمواقع شمال ووسط القطاع

ارتفعت الحصيلة لأربعة.. شهيد وعدة إصابات بقصف إسرائيلي لمواقع شمال ووسط القطاع

والدة الشهيد أبو العطا: حال لم تقصف السرايا تل أبيب سأفجر نفسي بالاحتلال

والدة الشهيد أبو العطا: حال لم تقصف السرايا تل أبيب سأفجر نفسي بالاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

عشراوي: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الشخصية والسياسية على حساب حياة شعبنا

عشراوي: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الشخصية والسياسية على حساب حياة شعبنا

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

"التعاون الإسلامي" تُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

&#34;الداخلية&#34; برام الله تنفي ما يتم تداوله حول نظام تقاعد جديد للعسكريين

"الداخلية" برام الله تنفي ما يتم تداوله حول نظام تقاعد جديد للعسكريين

المالكي يُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية وسم منتجات المستوطنات

المالكي يُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية وسم منتجات المستوطنات

نقيب الصيادين يُحدد مساحة الصيد المسموح بها ببحر القطاع

نقيب الصيادين يُحدد مساحة الصيد المسموح بها ببحر القطاع

أعلنت حالة الاستنفار.. الغرفة المشتركة: نبحث سبل الرد المناسب على جرائم الاحتلال

أعلنت حالة الاستنفار.. الغرفة المشتركة: نبحث سبل الرد المناسب على جرائم الاحتلال

لجنة الطوارئ المركزية لشركة توزيع الكهرباء تُباشر مهامها منذ بدء العدوان الاسرائيلي

لجنة الطوارئ المركزية لشركة توزيع الكهرباء تُباشر مهامها منذ بدء العدوان الاسرائيلي

جيران الشهيد أبو العطا: وجدنا جثته عند بوابة مدرسة تحت منزله

جيران الشهيد أبو العطا: وجدنا جثته عند بوابة مدرسة تحت منزله

منوعات

تركي آل الشيخ يوجّه تحذيراً للإعلاميّة منى أبو سليمان بسبب تغريدتها الأخيرة

تركي آل الشيخ يوجّه تحذيراً للإعلاميّة منى أبو سليمان بسبب تغريدتها الأخيرة

شام الذهبي تلتقي بوالدها وأختها غير الشقيقة.. وأصالة تعلّق

شام الذهبي تلتقي بوالدها وأختها غير الشقيقة.. وأصالة تعلّق

قبل رامي جمال.. البهاق لم يمنع 5 مشاهير من مواصلة النجاح

قبل رامي جمال.. البهاق لم يمنع 5 مشاهير من مواصلة النجاح

محمد عسّاف وحلا الترك معًا في السعودية لأول مرة

محمد عسّاف وحلا الترك معًا في السعودية لأول مرة

شاهد: أفعى أناكوندا بحديقة منزل كيم كارداشيان

شاهد: أفعى أناكوندا بحديقة منزل كيم كارداشيان

والد أنغام يكشف حقيقة أمنية ابنته له بالموت

والد أنغام يكشف حقيقة أمنية ابنته له بالموت

بعد إعلان مرضه.. زوجة رامي جمال توجه له رسالة مؤثرة

بعد إعلان مرضه.. زوجة رامي جمال توجه له رسالة مؤثرة

صورة مؤثرة لفجر السعيد أثناء غيبوبتها.. وأحلام تحتضنها

صورة مؤثرة لفجر السعيد أثناء غيبوبتها.. وأحلام تحتضنها

وعد ترد على منتقديها بعد احتضانها الفائز ببرنامج &#34;نجم السعودية&#34;

وعد ترد على منتقديها بعد احتضانها الفائز ببرنامج "نجم السعودية"

موقف محرج لنجم الراب دريك يدفعه لمغادرة المسرح بعد 20 دقيقة

موقف محرج لنجم الراب دريك يدفعه لمغادرة المسرح بعد 20 دقيقة

عربي

شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنبى سكني بسوريا

شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنبى سكني بسوريا

استشهاد نجل قيادي بالجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي على سوريا

استشهاد نجل قيادي بالجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي على سوريا

إسرائيل ترفض عرضاً أردنياً لشراء أراضي يمتلكها إسرائيليون بالباقورة

إسرائيل ترفض عرضاً أردنياً لشراء أراضي يمتلكها إسرائيليون بالباقورة

الرزاز: بسطنا السيادة الأردنيّة الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر

الرزاز: بسطنا السيادة الأردنيّة الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر