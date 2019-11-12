شاهد: صواريخ المقاومة تُصيب محطة حافلات إسرائيلية ببئر السبع

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مقاطع فيديو، وصور لإصابة محطة حافلات إسرائيلية في مدينة بئر السبع جنوب أراضي الـ 48، بصواريخ المقاومة الفلسطينية.



وحسب الفيديو والصور، فقد تمكنت صواريخ المقاومة من إصابة وتدمير حافلات إسرائيلية، وإصابتها بأضرار شديدة، حيث أظهرت احتراق عدد من الحافلات المتوقفة في المحطة، في حين تصاعدت سحب دخان كثيفة في سماء المنطقة، جراء اشتعال الحافلات.











رام الله - دنيا الوطن