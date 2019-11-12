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حماس: نُحذر الاحتلال من محاولة تصدير أزمته الداخلية على حساب دماء شعبنا

حماس: نُحذر الاحتلال من محاولة تصدير أزمته الداخلية على حساب دماء شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
حذر عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، حسام بدران، اليوم الثلاثاء، قادة الاحتلال من محاولة تصدير أزمتهم الداخلية على حساب دماء أبناء شعبنا.


وفيما يلي نص البيان كما ورد لـ "دنيا الوطن".


بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي، صادر عن عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران، تعقيباً على عمليات الاغتيال الجبانة، التي نفذها جيش الاحتلال في غزة ودمشق:

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على شعبنا عبر القصف والقتل، وعملية الاغتيال الجبانة، التي نفذتها طائرات الاحتلال ضد القائد بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال المجاهد، أكرم العجوري، تأتي في سياق استعراض القوة، الذي سيرتد على قادة الاحتلال.

إن الاستباحة المفتوحة التي يمارسها الاحتلال لمختلف الساحات من أجل الحفاظ على أمنه، تؤكد ضرورة مواجهة هذا الكيان وإسقاط شرعيته في العالم، القائمة على العربدة المدعومة أمريكيا.

إن عمليات القتل والاغتيال التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزة، تتطلب وحدة وطنية، تضع أولوياتها مواجهة الاحتلال ووقف عدوانه.

نحذر قادة الاحتلال من مغامراتهم، ومحاولة تصدير أزمتهم الداخلية على حساب دماء أبناء شعبنا، فمقاومة شعبنا ستواصل طريقها في الرد على جرائم الاحتلال، ولجم العدوان.

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