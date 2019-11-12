الصحة: مستشفياتنا على جهوزية تامة للتعامل مع تصاعد الأحداث الميدانية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة د. عبد السلام صباح، على الجهوزية التامة للمستشفيات، وجهوزية الطواقم الطبية العاملة فيها، للتعامل مع تصاعد الأحداث الميدانية على أرض الواقع، وذلك مع استمرار اعتداءات الاحتلال على السكان والمواقع المدنية الفلسطينية في قطاع غزة.



وأشار صباح، خلال لقاء معه اليوم الثلاثاء، 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن إدارته وبتوجيهات من وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، أصدرت تعميماً لجميع مستشفيات قطاع غزة، ومراكز الطوارئ، وغرف العمليات؛ لرفع مستوى الجهوزية، وتعزيز الطواقم الطبية والفنية ذات العلاقة.



كما تم وفقاً لصباح، تعزيز المستهلكات الطبية والدوائية الداعمة، والتأكد من جاهزية المعدات الطبية والأسرة الكافية لاستقبال الإصابات.



ونوه إلى أن الطواقم الصحية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع تصاعد الأحداث الميدانية، وفقاً للخبرات العديدة التي مرت بها على ذات الصعيد، لافتاً إلى أن مجلس الوزارة في حالة انعقاد مستمرة؛ لتقييم الأوضاع، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقاً لتصاعد الأحداث الميدانية.