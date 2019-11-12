"التعاون الإسلامي" تُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

دانت منظمة التعاون الإسلامي، العدوان العسكري، الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية.



وحملت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.