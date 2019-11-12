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شؤون فلسطينية

والدة الشهيد أبو العطا: حال لم تقصف السرايا تل أبيب سأفجر نفسي بالاحتلال

والدة الشهيد أبو العطا: حال لم تقصف السرايا تل أبيب سأفجر نفسي بالاحتلال
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
قالت والدة الشهيد بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "هذه جريمة من جرائم الاحتلال، حيث تم استهدافه في داخل منزله وسط أطفاله، بطريقة غادرة".

وأضافت في لقاء مع "دنيا الوطن": "اذا كان الاحتلال يريد ضربه، كان ضربه في ساحة المقاومة، لذلك هذه جريمة من جرائم الاحتلال، ولابد أن يُحاسب عليه".

وأكدت والدة الشهيد بهاء، أنه كان دائماً مقاوماً، ويعتمد على الله، لم يكن يخاف من أي شيء، وكان متواجداً في كل تصعيد، وفي كل وقت، ولم يكن ينام الليل إلا أن يكون على رأس المقاومة.

وقالت: "لم يأت في بالنا أن يقصف الاحتلال الإسرائيلي، البيت بدون إنذار، بينما في حرب 2014 تم إبلاغنا"، مضيفة: "ماذا فعل بهاء، سوى أنه كان يدفاع عن بلده وأرضه".

ووجهت والدة الشهيد بهاء، رسالة إلى فصائل المقاومة، بمواصلة درب الجهاد والمقاومة، قائلة: "أقول لسرايا القدس، اضربي بالصواريخ على تل أبيب، فإذا لم تضرب الصواريخ، أنا سأفجر نفسي في الاحتلال بحزام ناسف، ومن الصبح".

وأضافت: "مثلما شرد بهاء، نتنياهو، على المقاومة تدمير بيت نتنياهو، حيث يوجد لبهاء صورة، وهو يشرد رئيس حكومة الاحتلال".

 

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