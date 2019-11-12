"الداخلية" برام الله تنفي ما يتم تداوله حول نظام تقاعد جديد للعسكريين

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رام الله - دنيا الوطن

نفى مسؤول وحدة الإعلام المركزي للأمن، الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، العميد د. غسان نمر، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض التطبيقات التي تتحدث عن نظام جديد لتقاعد العسكريين، سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية، وأن نظام التقاعد المعمول به حالياً، يستند إلى قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 الخاص بقوى الأمن الفلسطينية.



أكد العميد نمر، أنه وبعد الرجوع إلى جهات الاختصاص، وذات العلاقة بالأنظمة المعمول بها في القوى الأمنية، تبين أن كل ما تم تداوله هو إشاعة ليس لها أي أساس من الصحة أبداً.



وأهاب غسان، بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات، التي من شأنها خلق حالة من الفوضى، وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، أو مشاركتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي.